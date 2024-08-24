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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1777 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 реала 1777 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 реала 1777 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1777 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 220 EUR. Торги состоялись 16 марта 2011.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (2)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 1/2 реала 1777 M PJ на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 1/2 реала 1777 M PJ на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 1/2 реала 1777 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1777 M PJ на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1777 M PJ на аукционе HERVERA - December 20, 2017
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1777 M PJ на аукционе Soler y Llach - December 19, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1777 M PJ на аукционе HERVERA - September 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1777 M PJ на аукционе Soler y Llach - September 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 сентября 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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