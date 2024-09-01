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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1777 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 реалов 1777 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 реалов 1777 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1777 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.

Сохранность
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Испания 8 реалов 1777 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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