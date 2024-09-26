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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1777 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1777 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1777 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1777 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1187 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1800 USD. Торги состоялись 16 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1777 S CF на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 700 USD
Испания 2 эскудо 1777 S CF на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 700 USD
Испания 2 эскудо 1777 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1777 S CF на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Испания 2 эскудо 1777 S CF на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1777 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1777 S CF на аукционе Herrero - December 10, 2015
Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1777 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1777 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1777 S CF на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1777 S CF на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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