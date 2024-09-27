Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1775 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 реалов 1775 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 реалов 1775 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: José A. Herrero, S.A.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1775
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1775 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1400 USD. Торги состоялись 10 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (6)
  • CNG (1)
  • Heritage (2)
  • Herrero (2)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (3)
  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 8 реалов 1775 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
397 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Испания 8 реалов 1775 S CF на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
481 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Испания 8 реалов 1775 S CF на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1775 S CF на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1775 S CF на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1775 S CF на аукционе Heritage - May 27, 2021
Испания 8 реалов 1775 S CF на аукционе Heritage - May 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1775 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1775 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1775 S CF на аукционе ibercoin - October 3, 2018
Продавец ibercoin
Дата 3 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1775 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1775 S CF на аукционе Stack's - January 19, 2017
Испания 8 реалов 1775 S CF на аукционе Stack's - January 19, 2017
Продавец Stack's
Дата 19 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
Испания 8 реалов 1775 S CF на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1775 S CF на аукционе Cayón - April 28, 2016
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1775 S CF на аукционе CNG - November 10, 2015
Продавец CNG
Дата 10 ноября 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1775 S CF на аукционе Heritage - September 24, 2015
Испания 8 реалов 1775 S CF на аукционе Heritage - September 24, 2015
Продавец Heritage
Дата 24 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1775 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1775 S CF на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1775 S CF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1775 S CF на аукционе Herrero - December 13, 2012
Продавец Herrero
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1775 S CF на аукционе ibercoin - June 28, 2012
Продавец ibercoin
Дата 28 июня 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1775 S CF на аукционе Cayón - February 4, 2012
Продавец Cayón
Дата 4 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 реалов 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла III Монеты Испании 1775 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 8 реалов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск