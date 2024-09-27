Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1775 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: José A. Herrero, S.A.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 реалов
- Год 1775
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1775 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1400 USD. Торги состоялись 10 ноября 2015.
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Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
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Дата 5 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
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Дата 27 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
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Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
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Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 3 октября 2018
Сохранность VF
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Дата 8 марта 2018
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Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
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Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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Дата 10 ноября 2015
Сохранность MS62 NGC
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Дата 24 сентября 2015
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Дата 29 октября 2014
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Дата 26 февраля 2013
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Дата 13 декабря 2012
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Дата 28 июня 2012
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Где продать?
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