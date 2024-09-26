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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1775 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1775 M PJ
Средняя цена 5300 $
Продажи
0 153
Аверс
Реверс
8 эскудо 1775 S CF
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
4 эскудо 1775 M PJ
Средняя цена 680 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
4 эскудо 1775 S CF
Средняя цена 880 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
2 эскудо 1775 M PJ
Средняя цена 480 $
Продажи
0 101
Аверс
Реверс
2 эскудо 1775 S CF
Средняя цена 370 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1775 M PJ
Средняя цена 190 $
Продажи
1 126
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1775 S CF
Средняя цена 230 $
Продажи
0 32

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 реалов 1775 M PJ
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
8 реалов 1775 S CF
Средняя цена 510 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
4 реала 1775 M PJ
Средняя цена 200 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
4 реала 1775 S CF
Средняя цена 80 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 реала 1775 M PJ
Средняя цена 65 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
2 реала 1775 S CF
Средняя цена 55 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 реал 1775 M PJ
Средняя цена 25 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 реал 1775 S CF
Средняя цена 40 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 реала 1775 M PJ
Средняя цена 45 $
Продажи
0 16

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1775
Средняя цена 140 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
4 мараведи 1775
Средняя цена 75 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
2 мараведи 1775
Средняя цена 130 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
1 мараведи 1775
Средняя цена 75 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1759-1788) PA
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14
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