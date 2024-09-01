Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1775 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1775
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1775 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3019 проданному на аукционе SINCONA AG за 3250 CHF. Торги состоялись 16 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
845 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 8 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 12 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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