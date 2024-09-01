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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1775 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1775 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1775 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1775
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1775 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3019 проданному на аукционе SINCONA AG за 3250 CHF. Торги состоялись 16 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 эскудо 1775 S CF на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
735 $
Цена в валюте аукциона 8000 NOK
Испания 4 эскудо 1775 S CF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
845 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Испания 4 эскудо 1775 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1775 S CF на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1775 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1775 S CF на аукционе Auctiones - December 12, 2021
Продавец Auctiones
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1775 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1775 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1775 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1775 S CF на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1775 S CF на аукционе Jean ELSEN - December 8, 2017
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1775 S CF на аукционе Heritage - April 10, 2017
Испания 4 эскудо 1775 S CF на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1775 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
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Испания 4 эскудо 1775 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1775 S CF на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1775 S CF на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1775 S CF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1775 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1775 S CF на аукционе Jean ELSEN - September 12, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 12 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1775 S CF на аукционе Heritage Eur - May 24, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1775 S CF на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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