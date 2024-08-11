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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1775 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 реала 1775 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 реала 1775 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 реала
  • Год 1775
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1775 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 7514 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 150 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (2)
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  • ibercoin (3)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 реала 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 2 реала 1775 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 2 реала 1775 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1775 M PJ на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1775 M PJ на аукционе Tauler & Fau - April 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1775 M PJ на аукционе Tauler & Fau - November 30, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Испания 2 реала 1775 M PJ на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1775 M PJ на аукционе HERVERA - July 2, 2013
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1775 M PJ на аукционе ibercoin - June 28, 2012
Продавец ibercoin
Дата 28 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1775 M PJ на аукционе ibercoin - March 29, 2012
Продавец ibercoin
Дата 29 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1775 M PJ на аукционе Cayón - October 5, 2005
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2005
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 реала 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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