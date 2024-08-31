Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1775 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7813 oz) 24,3 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1775
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1775 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 4187 проданному на аукционе Cayón Subastas за 4900 EUR. Торги состоялись 31 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 5 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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