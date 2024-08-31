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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1775 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1775 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1775 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7813 oz) 24,3 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1775
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1775 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 4187 проданному на аукционе Cayón Subastas за 4900 EUR. Торги состоялись 31 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (5)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Испания 8 эскудо 1775 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
2893 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Испания 8 эскудо 1775 S CF на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
3437 $
Цена в валюте аукциона 3300 EUR
Испания 8 эскудо 1775 S CF на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1775 S CF на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 1, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1775 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1775 S CF на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1775 S CF на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1775 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1775 S CF на аукционе Tauler & Fau - March 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1775 S CF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1775 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1775 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1775 S CF на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
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Испания 8 эскудо 1775 S CF на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 8 эскудо 1775 S CF на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 8 эскудо 1775 S CF на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1775 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1775 S CF на аукционе Cayón - October 5, 2016
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1775 S CF на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 8 эскудо 1775 S CF на аукционе Soler y Llach - July 6, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 8 эскудо 1775 S CF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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