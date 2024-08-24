Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1775 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 реал
- Год 1775
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1775 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 566 проданному на аукционе Cayón Subastas за 80 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (4)
- Cayón (1)
- HERVERA (1)
- Numismática Leilões (1)
- Soler y Llach (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
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Где продать?
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