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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1775 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 реалов 1775 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 реалов 1775 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Soler y Llach S.L.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1775
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1775 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2084 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 8 реалов 1775 M PJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
781 $
Цена в валюте аукциона 8500 NOK
Испания 8 реалов 1775 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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