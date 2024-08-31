Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1775 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1775
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (126) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1775 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1174 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 650 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
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Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 23 марта 2024
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Дата 28 февраля 2024
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Дата 16 ноября 2023
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Дата 14 сентября 2023
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Дата 5 июля 2023
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