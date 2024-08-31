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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1775 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1775 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 эскудо 1775 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1775
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (126) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1775 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1174 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 650 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Испания 1/2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Испания 1/2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Испания 1/2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Heritage - September 14, 2023
Продавец Heritage
Дата 14 сентября 2023
Сохранность AU50 ANACS
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU
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Испания 1/2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
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Испания 1/2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Испания 1/2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
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Испания 1/2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1775 M PJ на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Silicua Coins - September 30, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1775 M PJ на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Испания 1/2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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