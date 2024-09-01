Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1775 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7813 oz) 24,3 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1775
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (153) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1775 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 34117 проданному на аукционе Heritage Auctions за 38400 USD. Торги состоялись 11 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Stack's
Дата 18 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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