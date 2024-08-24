Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1775 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 реала
- Год 1775
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1775 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1100 EUR. Торги состоялись 29 июня 2022.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность AU
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Продавец Cayón
Дата 26 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность G DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 26 июня 2014
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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