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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1775 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 реала 1775 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 реала 1775 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 реала
  • Год 1775
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1775 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1100 EUR. Торги состоялись 29 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 реала 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 4 реала 1775 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
268 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Испания 4 реала 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1775 M PJ на аукционе Stack's - November 16, 2022
Испания 4 реала 1775 M PJ на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Испания 4 реала 1775 M PJ на аукционе Cayón - July 19, 2022
Продавец Cayón
Дата 19 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1775 M PJ на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 реала 1775 M PJ на аукционе Cayón - October 26, 2021
Продавец Cayón
Дата 26 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1775 M PJ на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1775 M PJ на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность G DETAILS PCGS
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Испания 4 реала 1775 M PJ на аукционе Cayón - December 22, 2016
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1775 M PJ на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 4 реала 1775 M PJ на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1775 M PJ на аукционе Heritage - June 26, 2014
Испания 4 реала 1775 M PJ на аукционе Heritage - June 26, 2014
Продавец Heritage
Дата 26 июня 2014
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Испания 4 реала 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1775 M PJ на аукционе HERVERA - December 17, 2013
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1775 M PJ на аукционе Soler y Llach - December 16, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1775 M PJ на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1775 M PJ на аукционе ibercoin - June 28, 2012
Продавец ibercoin
Дата 28 июня 2012
Сохранность XF
Цена
Испания 4 реала 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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