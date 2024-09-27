Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1775 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 мараведи
- Год 1775
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1775 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 287 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 550 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.
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Дата 12 апреля 2023
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Дата 22 октября 2020
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Дата 14 марта 2019
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Дата 4 мая 2016
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Где продать?
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