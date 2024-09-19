Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1775 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1775
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1775 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 556 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 1100 EUR. Торги состоялись 29 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
910 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1095 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Jesús Vico
Дата 12 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец HAYNAULT
Дата 16 сентября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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