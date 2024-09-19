Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1775 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1775 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1775 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1775
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1775 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 556 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 1100 EUR. Торги состоялись 29 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (11)
  • Cayón (10)
  • Goldberg (1)
  • HAYNAULT (1)
  • Heritage (7)
  • HERVERA (5)
  • ibercoin (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Monedalia.es (2)
  • Rauch (1)
  • Soler y Llach (5)
  • Stack's (2)
  • UBS (1)
Испания 4 эскудо 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
910 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Испания 4 эскудо 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1095 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Испания 4 эскудо 1775 M PJ на аукционе Jesús Vico - July 12, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 12 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1775 M PJ на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1775 M PJ на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1775 M PJ на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1775 M PJ на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1775 M PJ на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 4 эскудо 1775 M PJ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Испания 4 эскудо 1775 M PJ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1775 M PJ на аукционе Heritage - January 17, 2018
Испания 4 эскудо 1775 M PJ на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1775 M PJ на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1775 M PJ на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1775 M PJ на аукционе HAYNAULT - September 16, 2017
Продавец HAYNAULT
Дата 16 сентября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1775 M PJ на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1775 M PJ на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1775 M PJ на аукционе Heritage - April 19, 2016
Испания 4 эскудо 1775 M PJ на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1775 M PJ на аукционе Cayón - March 31, 2016
Продавец Cayón
Дата 31 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1775 M PJ на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1775 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла III Монеты Испании 1775 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 4 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск