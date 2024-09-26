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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1775 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1775 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1775 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1775
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1775 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 419 проданному на аукционе Cayón Subastas за 370 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1775 S CF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1775 S CF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 411 EUR
Испания 2 эскудо 1775 S CF на аукционе Heritage - June 1, 2023
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF30 PCGS
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 456 USD
Испания 2 эскудо 1775 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 S CF на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 S CF на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 S CF на аукционе InAsta - March 23, 2019
Продавец InAsta
Дата 23 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 S CF на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 S CF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 S CF на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 S CF на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 S CF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 S CF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 S CF на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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