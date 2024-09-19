Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1775 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 реала
- Год 1775
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1775 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Cayón Subastas за 105 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
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