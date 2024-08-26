Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1775 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1775
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (101) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1775 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1125 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
376 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Продавец Auctiones
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Klondike Auction
Дата 25 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 марта 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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