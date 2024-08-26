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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1775 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1775 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1775 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1775
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (101) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1775 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1125 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - April 11, 2024
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
376 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Испания 2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Испания 2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
391 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Испания 2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Auctiones - March 17, 2024
Продавец Auctiones
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Klondike Auction - June 25, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 25 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Heritage - May 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Stack's - May 19, 2023
Испания 2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Stack's - May 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Heritage - April 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Cayón - December 22, 2022
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Испания 2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Испания 2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Heritage - March 31, 2022
Продавец Heritage
Дата 31 марта 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Heritage - March 24, 2022
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Cayón - December 22, 2021
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1775 M PJ на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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