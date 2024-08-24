Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 мараведи 1775 года (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 мараведи 1775 года - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 мараведи 1775 года - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 мараведи
  • Год 1775
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1775 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 220 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (6)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (4)
  • ibercoin (3)
  • Jesús Vico (2)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Numis.be (1)
  • Soler y Llach (6)
  • Tauler & Fau (4)
Испания 1 мараведи 1775 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 1 мараведи 1775 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 1 мараведи 1775 на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1775 на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1775 на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1775 на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1775 на аукционе Aurea - June 11, 2021
Продавец Aurea
Дата 11 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1775 на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1775 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1775 на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1775 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1775 на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1775 на аукционе ibercoin - July 15, 2020
Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1775 на аукционе ibercoin - September 26, 2019
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1775 на аукционе HERVERA - July 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1775 на аукционе Soler y Llach - July 10, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1775 на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1775 на аукционе Jesús Vico - March 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1775 на аукционе Jesús Vico - March 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1775 на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 мараведи 1775 на аукционе Cayón - June 12, 2018
Продавец Cayón
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 мараведи 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла III Монеты Испании 1775 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 1 мараведи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск