Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1775 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 мараведи
- Год 1775
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1775 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 220 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2019
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
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Где продать?
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