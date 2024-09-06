Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1774 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 реалов
- Год 1774
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1774 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 2600 EUR. Торги состоялись 25 июня 2024.
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 апреля 2021
Сохранность VF25 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 4 февраля 2012
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность XF
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Где продать?
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