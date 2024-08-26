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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1774 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 реалов 1774 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 реалов 1774 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1774 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 50480 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1500 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (6)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (2)
  • Jesús Vico (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 8 реалов 1774 M PJ на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
1016 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Испания 8 реалов 1774 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
541 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Испания 8 реалов 1774 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1774 M PJ на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1774 M PJ на аукционе ibercoin - July 14, 2022
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1774 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1774 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1774 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1774 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1774 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1774 M PJ на аукционе Cayón - July 27, 2020
Продавец Cayón
Дата 27 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1774 M PJ на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1774 M PJ на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1774 M PJ на аукционе Soler y Llach - July 6, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1774 M PJ на аукционе Cayón - April 28, 2016
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1774 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1774 M PJ на аукционе Cayón - April 1, 2014
Продавец Cayón
Дата 1 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1774 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - September 25, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 сентября 2013
Сохранность F
Цена
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Испания 8 реалов 1774 M PJ на аукционе Herrero - May 8, 2013
Продавец Herrero
Дата 8 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Испания 8 реалов 1774 M PJ на аукционе Jesús Vico - November 15, 2012
Продавец Jesús Vico
Дата 15 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1774 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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