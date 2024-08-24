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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1762 года S JV (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 реалов 1762 года S JV - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 реалов 1762 года S JV - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1762
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1762 года со знаком S JV. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2000 EUR. Торги состоялись 8 июля 2021.

Сохранность
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  • Tauler & Fau (3)
Испания 8 реалов 1762 S JV на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
491 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Испания 8 реалов 1762 S JV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
1715 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Испания 8 реалов 1762 S JV на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 S JV на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 S JV на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 S JV на аукционе Tauler & Fau - March 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 S JV на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 S JV на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 S JV на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 S JV на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 S JV на аукционе Cayón - November 25, 2020
Продавец Cayón
Дата 25 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 S JV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 S JV на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 S JV на аукционе Morton & Eden - November 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 8 реалов 1762 S JV на аукционе Morton & Eden - June 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность VF
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Испания 8 реалов 1762 S JV на аукционе ibercoin - April 3, 2019
Продавец ibercoin
Дата 3 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 S JV на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 S JV на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 S JV на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 реалов 1762 S JV на аукционе Cayón - April 28, 2016
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 S JV на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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