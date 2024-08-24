Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1762 года S JV (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 реалов
- Год 1762
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1762 года со знаком S JV. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2000 EUR. Торги состоялись 8 июля 2021.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
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Продавец Cayón
Дата 25 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность F
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
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Продавец ibercoin
Дата 3 апреля 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
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Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность AU
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
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