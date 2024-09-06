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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1762 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1762 S JV
Средняя цена 55000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1762 M JP
Средняя цена 260 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1762 S JV
Средняя цена 350 $
Продажи
0 38

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 реалов 1762 M JP
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 85
Аверс
Реверс
8 реалов 1762 S JV
Средняя цена 940 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
2 реала 1762 M JP
Средняя цена 70 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 реала 1762 S JV
Средняя цена 120 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 реал 1762 M JP
Средняя цена 75 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 реал 1762 S VC
Средняя цена 80 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 реала 1762 M JP
Средняя цена 60 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1/2 реала 1762 S VC
Средняя цена 130 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 мараведи 1762 PA
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1759-1788) PA
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14
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