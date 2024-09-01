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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1762 года M JP (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 реала 1762 года M JP - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 реала 1762 года M JP - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 реала
  • Год 1762
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1762 года со знаком M JP. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 226 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 200 EUR. Торги состоялись 22 сентября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (7)
  • Cayón (4)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 реала 1762 M JP на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность F
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 2 реала 1762 M JP на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 2 реала 1762 M JP на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1762 M JP на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1762 M JP на аукционе Tauler & Fau - September 22, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1762 M JP на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1762 M JP на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1762 M JP на аукционе Tauler & Fau - November 30, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1762 M JP на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1762 M JP на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1762 M JP на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1762 M JP на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1762 M JP на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1762 M JP на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1762 M JP на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
Испания 2 реала 1762 M JP на аукционе Heritage - July 30, 2002
Испания 2 реала 1762 M JP на аукционе Heritage - July 30, 2002
Продавец Heritage
Дата 30 июля 2002
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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