Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1762 года PA (Испания, Карл III)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 мараведи
- Год 1762
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
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Цены на аукционах
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