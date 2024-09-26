Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1762 года S JV (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1762
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1762 года со знаком S JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3110 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 60000 CHF. Торги состоялись 19 мая 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Aureo & Calicó (2)
- Cayón (1)
- MDC Monaco (1)
- Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
42909 $
Цена в валюте аукциона 40000 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
46620 $
Цена в валюте аукциона 40000 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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