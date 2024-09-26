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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1762 года S JV (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1762 года S JV - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1762 года S JV - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1762
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1762 года со знаком S JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3110 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 60000 CHF. Торги состоялись 19 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MDC Monaco (1)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
Испания 8 эскудо 1762 S JV на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
42909 $
Цена в валюте аукциона 40000 EUR
Испания 8 эскудо 1762 S JV на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
46620 $
Цена в валюте аукциона 40000 EUR
Испания 8 эскудо 1762 S JV на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1762 S JV на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1762 S JV на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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