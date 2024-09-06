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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1762 года S JV (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1762 года S JV - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 эскудо 1762 года S JV - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1762
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1762 года со знаком S JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 596 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (14)
  • Cayón (3)
  • Herrero (3)
  • HERVERA (5)
  • ibercoin (2)
  • Jesús Vico (1)
  • Monedalia.es (3)
  • Soler y Llach (5)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 1/2 эскудо 1762 S JV на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Испания 1/2 эскудо 1762 S JV на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Испания 1/2 эскудо 1762 S JV на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1762 S JV на аукционе Jesús Vico - July 12, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 12 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1762 S JV на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1762 S JV на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1762 S JV на аукционе ibercoin - July 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1762 S JV на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1762 S JV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1762 S JV на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1762 S JV на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1762 S JV на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1762 S JV на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1762 S JV на аукционе Herrero - February 8, 2018
Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1762 S JV на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1762 S JV на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1762 S JV на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1762 S JV на аукционе Soler y Llach - May 3, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1762 S JV на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1762 S JV на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1762 S JV на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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