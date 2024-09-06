Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1762 года S JV (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1762
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1762 года со знаком S JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 596 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
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Продавец Jesús Vico
Дата 12 июля 2022
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
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Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
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Дата 19 ноября 2020
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Дата 29 мая 2019
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Дата 5 июля 2017
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Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
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