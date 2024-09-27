Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1762 года S VC (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0435 oz) 1,3545 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 реала
- Год 1762
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1762 года со знаком S VC. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 180 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
Сохранность
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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