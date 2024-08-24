Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1762 года S JV (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 реала
- Год 1762
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1762 года со знаком S JV. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3731 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 180 EUR. Торги состоялись 1 июля 2015.
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
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Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
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