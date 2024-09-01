Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1762 года M JP (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0435 oz) 1,3545 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 реала
- Год 1762
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1762 года со знаком M JP. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 560 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 120 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Дата 18 января 2022
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Дата 21 октября 2021
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Дата 14 декабря 2020
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Дата 19 ноября 2020
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Дата 14 июля 2020
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Дата 2 июля 2020
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Дата 28 декабря 2018
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Дата 16 марта 2017
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Дата 1 июля 2015
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Дата 29 октября 2014
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Дата 28 мая 2014
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Где продать?
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