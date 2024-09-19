Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1762 года M JP (Испания, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 реалов
- Год 1762
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1762 года со знаком M JP. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 428 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2500 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1284 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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