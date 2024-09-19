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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1762 года M JP (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 реалов 1762 года M JP - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 реалов 1762 года M JP - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1762
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1762 года со знаком M JP. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 428 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2500 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1762 M JP на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1186 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Испания 8 реалов 1762 M JP на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1284 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Испания 8 реалов 1762 M JP на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 M JP на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 M JP на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 M JP на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 M JP на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 M JP на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 M JP на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 M JP на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 M JP на аукционе Felzmann - June 30, 2021
Продавец Felzmann
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 M JP на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 M JP на аукционе ibercoin - April 28, 2021
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 M JP на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1762 M JP на аукционе Tauler & Fau - March 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 M JP на аукционе Tauler & Fau - November 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 M JP на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 M JP на аукционе Heritage - November 6, 2020
Испания 8 реалов 1762 M JP на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Испания 8 реалов 1762 M JP на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1762 M JP на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность F
Цена
Испания 8 реалов 1762 M JP на аукционе ibercoin - April 7, 2020
Продавец ibercoin
Дата 7 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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