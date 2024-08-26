Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1762 года M JP (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1762
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1762 года со знаком M JP. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1300 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 750 USD. Торги состоялись 4 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
265 $
Цена в валюте аукциона 245 EUR
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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