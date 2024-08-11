Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1778 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 реалов
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1778 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 33824 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 18 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 8 мая 2024
Сохранность VF
Цена
438 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 апреля 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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