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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1778 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 реалов 1778 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 реалов 1778 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1778 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 33824 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 18 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (2)
  • Tennants Auctioneers (1)
Испания 8 реалов 1778 S CF на аукционе Tennants Auctioneers - May 8, 2024
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 8 мая 2024
Сохранность VF
Цена
438 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Испания 8 реалов 1778 S CF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Испания 8 реалов 1778 S CF на аукционе Jesús Vico - April 18, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1778 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1778 S CF на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1778 S CF на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1778 S CF на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1778 S CF на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1778 S CF на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1778 S CF на аукционе Jesús Vico - May 31, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 8 реалов 1778 S CF на аукционе Heritage - April 22, 2021
Испания 8 реалов 1778 S CF на аукционе Heritage - April 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 апреля 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1778 S CF на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
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Испания 8 реалов 1778 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1778 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Испания 8 реалов 1778 S CF на аукционе Tauler & Fau - November 19, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность VF
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Испания 8 реалов 1778 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1778 S CF на аукционе HERVERA - May 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1778 S CF на аукционе ibercoin - June 27, 2018
Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1778 S CF на аукционе Cayón - June 12, 2018
Продавец Cayón
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1778 S CF на аукционе HERVERA - May 4, 2018
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1778 S CF на аукционе Soler y Llach - May 3, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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