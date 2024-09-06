Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1773 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 реалов
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1773 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2082 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 2900 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 174 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 3 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 19 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 23 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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