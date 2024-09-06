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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1773 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 реалов 1773 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 реалов 1773 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1773 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2082 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 2900 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1773 M PJ на аукционе Heritage - September 21, 2023
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 174 USD
Испания 8 реалов 1773 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
1050 $
Цена в валюте аукциона 980 EUR
Испания 8 реалов 1773 M PJ на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 реалов 1773 M PJ на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 реалов 1773 M PJ на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 реалов 1773 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1773 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 реалов 1773 M PJ на аукционе Jesús Vico - December 15, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1773 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1773 M PJ на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1773 M PJ на аукционе ibercoin - April 3, 2019
Продавец ibercoin
Дата 3 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1773 M PJ на аукционе Stephen Album - January 19, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 19 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1773 M PJ на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1773 M PJ на аукционе Tauler & Fau - January 23, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 23 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1773 M PJ на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1773 M PJ на аукционе Soler y Llach - May 3, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1773 M PJ на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1773 M PJ на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 реалов 1773 M PJ на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1773 M PJ на аукционе Cayón - April 28, 2016
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1773 M PJ на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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