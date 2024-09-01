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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1778 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 реалов 1778 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 реалов 1778 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1778 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 6500 EUR. Торги состоялись 8 марта 2018.

Сохранность
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  • Cayón (2)
Испания 8 реалов 1778 M PJ на аукционе Cayón - November 30, 2022
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
7225 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Испания 8 реалов 1778 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
8040 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Испания 8 реалов 1778 M PJ на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 8 реалов 1778 M PJ на аукционе Busso Peus - April 28, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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