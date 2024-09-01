Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1778 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 реалов
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1778 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 6500 EUR. Торги состоялись 8 марта 2018.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
8040 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
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