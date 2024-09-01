Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1773 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 мараведи
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1773 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 110 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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