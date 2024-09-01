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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1773 года (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 мараведи 1773 года - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 мараведи 1773 года - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1773 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 110 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

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Испания 2 мараведи 1773 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 2 мараведи 1773 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Испания 2 мараведи 1773 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1773 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1773 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1773 на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1773 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1773 на аукционе Jesús Vico - October 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1773 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1773 на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1773 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1773 на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1773 на аукционе ibercoin - January 30, 2019
Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1773 на аукционе Jesús Vico - September 13, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 13 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1773 на аукционе Jesús Vico - September 13, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 13 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1773 на аукционе HERVERA - May 4, 2018
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1773 на аукционе Soler y Llach - May 3, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1773 на аукционе Tauler & Fau - November 30, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1773 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1773 на аукционе Jesús Vico - June 2, 2016
Продавец Jesús Vico
Дата 2 июня 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1773 на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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