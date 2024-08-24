Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1773 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1773 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1398 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
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Дата 27 февраля 2020
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Дата 19 ноября 2019
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Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
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Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
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Дата 31 мая 2018
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2018
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность AU53 NGC
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Дата 14 декабря 2016
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Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
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Дата 3 марта 2016
Сохранность VF35 NGC
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Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
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