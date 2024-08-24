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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1773 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1773 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1773 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1773 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1398 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 эскудо 1773 S CF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
773 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Испания 4 эскудо 1773 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
943 $
Цена в валюте аукциона 880 EUR
Испания 4 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1773 S CF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1773 S CF на аукционе Tauler & Fau - November 19, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1773 S CF на аукционе Teutoburger - December 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1773 S CF на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1773 S CF на аукционе Heritage - September 11, 2018
Испания 4 эскудо 1773 S CF на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1773 S CF на аукционе Stack's - January 17, 2018
Испания 4 эскудо 1773 S CF на аукционе Stack's - January 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 января 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность VF
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Испания 4 эскудо 1773 S CF на аукционе Auction World - October 15, 2017
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1773 S CF на аукционе Sedwick - May 4, 2017
Продавец Sedwick
Дата 4 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1773 S CF на аукционе Heritage - March 3, 2016
Испания 4 эскудо 1773 S CF на аукционе Heritage - March 3, 2016
Продавец Heritage
Дата 3 марта 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1773 S CF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Испания 4 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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