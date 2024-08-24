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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1773 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1773 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1773 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7813 oz) 24,3 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (204) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1773 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 7500 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 эскудо 1773 M PJ на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
2271 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Испания 8 эскудо 1773 M PJ на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1947 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Испания 8 эскудо 1773 M PJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1773 M PJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 M PJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 M PJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 M PJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 M PJ на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 M PJ на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 M PJ на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Испания 8 эскудо 1773 M PJ на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Испания 8 эскудо 1773 M PJ на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность XF
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Испания 8 эскудо 1773 M PJ на аукционе Stack's - August 18, 2023
Испания 8 эскудо 1773 M PJ на аукционе Stack's - August 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 M PJ на аукционе Stack's - August 17, 2023
Испания 8 эскудо 1773 M PJ на аукционе Stack's - August 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 M PJ на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 M PJ на аукционе cgb.fr - June 6, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 M PJ на аукционе Heritage - March 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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