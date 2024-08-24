Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1773 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7813 oz) 24,3 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (204) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1773 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 7500 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Дата 27 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
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Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 27 июня 2024
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Дата 25 июня 2024
Сохранность MS60 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
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Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 16 ноября 2023
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Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 10 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 18 августа 2023
Сохранность Нет оценки
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Сохранность AU50 PCGS
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Дата 7 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
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Дата 6 июня 2023
Сохранность AU55 PCGS
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Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
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