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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1773 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 реала 1773 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 реала 1773 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 реала
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1773 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2026 проданному на аукционе London Coins LTD за 360 GBP. Торги состоялись 1 сентября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (7)
  • Cayón (2)
  • Höhn (1)
  • ibercoin (1)
  • London Coins (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 реала 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 4 реала 1773 S CF на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Испания 4 реала 1773 S CF на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1773 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1773 S CF на аукционе ibercoin - July 14, 2022
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1773 S CF на аукционе London Coins - September 2, 2017
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - September 18, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1773 S CF на аукционе Cayón - February 5, 2009
Продавец Cayón
Дата 5 февраля 2009
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 реала 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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