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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1773 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1773 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 эскудо 1773 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1773 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1188 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 950 USD. Торги состоялись 16 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 эскудо 1773 S CF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
614 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Испания 1/2 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Испания 1/2 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1773 S CF на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1773 S CF на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1773 S CF на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1773 S CF на аукционе Cayón - February 29, 2016
Продавец Cayón
Дата 29 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1773 S CF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1773 S CF на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1773 S CF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1773 S CF на аукционе Heritage - March 27, 2014
Испания 1/2 эскудо 1773 S CF на аукционе Heritage - March 27, 2014
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2014
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1773 S CF на аукционе ibercoin - February 11, 2014
Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1773 S CF на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1773 S CF на аукционе HERVERA - July 2, 2013
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1773 S CF на аукционе Soler y Llach - July 1, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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