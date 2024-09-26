Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1773 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1773 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1188 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 950 USD. Торги состоялись 16 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2014
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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