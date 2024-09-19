Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1773 года PA "Тип 1762-1784". Без VI (Испания, Карл III)
Разновидность: Без VI
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 мараведи
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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