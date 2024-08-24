Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1773 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 реал
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1773 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 950 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
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Дата 19 октября 2021
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Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
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Дата 19 ноября 2020
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Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
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Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
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Где продать?
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