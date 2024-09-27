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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1773 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 реала 1773 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 реала 1773 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 реала
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1773 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 685 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 800 EUR. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
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  • Tauler & Fau (2)
  • Teutoburger (1)
  • V. GADOURY (1)
  • WAG (1)
Испания 2 реала 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 2 реала 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 2 реала 1773 S CF на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1773 S CF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1773 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1773 S CF на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1773 S CF на аукционе Cayón - December 22, 2022
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1773 S CF на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1773 S CF на аукционе V. GADOURY - December 11, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
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Испания 2 реала 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
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Испания 2 реала 1773 S CF на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
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Испания 2 реала 1773 S CF на аукционе Tauler & Fau - June 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
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Испания 2 реала 1773 S CF на аукционе ibercoin - September 26, 2019
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность F
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Испания 2 реала 1773 S CF на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1773 S CF на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1773 S CF на аукционе CNG - September 29, 2015
Продавец CNG
Дата 29 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1773 S CF на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1773 S CF на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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