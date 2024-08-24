Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1773 года PA "Тип 1762-1784" (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 мараведи
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1773 года со знаком PA. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 120 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Cayón (3)
- Tauler & Fau (4)
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 24 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 мараведи 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск