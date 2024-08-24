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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 мараведи 1773 года PA "Тип 1762-1784" (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 мараведи 1773 года PA "Тип 1762-1784" - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 мараведи 1773 года PA "Тип 1762-1784" - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 мараведи
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1773 года со знаком PA. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 120 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (3)
  • Tauler & Fau (4)
Испания 1 мараведи 1773 PA на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность F
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Испания 1 мараведи 1773 PA на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность F
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Испания 1 мараведи 1773 PA на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1773 PA на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1773 PA на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1773 PA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1773 PA на аукционе Cayón - September 24, 2014
Продавец Cayón
Дата 24 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1773 PA на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 мараведи 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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