Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1773 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1773 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1090 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1600 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS61 PCGS
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Rio de la Plata
Дата 9 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность Нет оценки
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU50
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
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Где продать?
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