Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1780 года (Испания, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 мараведи
- Год 1780
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1780 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 574 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 80 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2014.
Сохранность
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- Tauler & Fau (5)
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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