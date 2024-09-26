Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1778 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 мараведи
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1778 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1094 проданному на аукционе ibercoin за 95 EUR. Торги состоялись 10 июля 2024.
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Дата 24 октября 2023
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Дата 23 января 2018
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