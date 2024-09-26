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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1778 года (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 мараведи 1778 года - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 мараведи 1778 года - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1778 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1094 проданному на аукционе ibercoin за 95 EUR. Торги состоялись 10 июля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (2)
  • Herrero (2)
  • HERVERA (3)
  • ibercoin (3)
  • Jesús Vico (2)
  • Monedalia.es (1)
  • Silicua Coins (2)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (8)
Испания 4 мараведи 1778 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Испания 4 мараведи 1778 на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 4 мараведи 1778 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1778 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1778 на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1778 на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1778 на аукционе Silicua Coins - December 17, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1778 на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1778 на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1778 на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1778 на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 4 мараведи 1778 на аукционе Jesús Vico - May 31, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1778 на аукционе Aureo & Calicó - February 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1778 на аукционе Aureo & Calicó - February 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1778 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1778 на аукционе Tauler & Fau - December 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1778 на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1778 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1778 на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 4 мараведи 1778 на аукционе Tauler & Fau - January 23, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 23 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1778 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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