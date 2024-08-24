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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1774 года (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 мараведи 1774 года - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 мараведи 1774 года - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1774 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2859 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 80 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (2)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 4 мараведи 1774 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 4 мараведи 1774 на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 4 мараведи 1774 на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1774 на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1774 на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1774 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1774 на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1774 на аукционе Soler y Llach - October 26, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1774 на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1774 на аукционе Herrero - December 10, 2015
Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1774 на аукционе Cayón - December 13, 2005
Продавец Cayón
Дата 13 декабря 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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