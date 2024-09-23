Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1776 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7813 oz) 24,3 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1776 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31084 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12240 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
4820 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 10 декабря 2009
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Где продать?
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