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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1776 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1776 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1776 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7813 oz) 24,3 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1776 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31084 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12240 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
4820 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
3001 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Heritage - August 20, 2021
Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Stack's - January 19, 2020
Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Heritage - January 7, 2019
Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность VF35 PCGS
Цена
Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Stack's - August 4, 2017
Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Stack's - August 4, 2017
Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Stack's - December 10, 2009
Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Stack's - December 10, 2009
Продавец Stack's
Дата 10 декабря 2009
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Испания 8 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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