Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1776 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Via GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 реала
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1776 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1255 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 650 USD. Торги состоялись 13 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 552 USD
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
385 $
Цена в валюте аукциона 385 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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