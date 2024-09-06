Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1776 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 реала 1776 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 реала 1776 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Via GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 реала
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1776 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1255 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 650 USD. Торги состоялись 13 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (5)
  • CNG (1)
  • Heritage (4)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (2)
  • Via (1)
Испания 4 реала 1776 M PJ на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 552 USD
Испания 4 реала 1776 M PJ на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
385 $
Цена в валюте аукциона 385 USD
Испания 4 реала 1776 M PJ на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1776 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1776 M PJ на аукционе Via - July 8, 2022
Продавец Via
Дата 8 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1776 M PJ на аукционе Heritage - March 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1776 M PJ на аукционе Heritage - March 25, 2021
Испания 4 реала 1776 M PJ на аукционе Heritage - March 25, 2021
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1776 M PJ на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1776 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1776 M PJ на аукционе Cayón - July 27, 2020
Продавец Cayón
Дата 27 июля 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1776 M PJ на аукционе HERVERA - May 9, 2019
Продавец HERVERA
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1776 M PJ на аукционе Soler y Llach - May 8, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1776 M PJ на аукционе Tauler & Fau - June 19, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 июня 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1776 M PJ на аукционе Cayón - December 22, 2016
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1776 M PJ на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1776 M PJ на аукционе CNG - May 13, 2015
Продавец CNG
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1776 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1776 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1776 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1776 M PJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1776 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 реала 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла III Монеты Испании 1776 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 4 реала Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск